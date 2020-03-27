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Северная Македония стала 30-м членом НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhang Liyun
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Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО. Такую информацию в пятницу, 27 марта передает сайт альянса.

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Сообщается, что церемония поднятия флага для Северной Македонии над штаб-квартирой альянса состоится 30 марта 2020-го. На ней будут присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель военного комитета альянса маршал Стюарт Пич и временно поверенный в делах делегации страны в НАТО Зоран Тодоров.

Ранее в пятницу лидеры 26 стран — членов Евросоюза анонсировали переговоры по приему в Североатлантический альянс Албании и Северной Македонии.

20 марта президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал документ о вступлении страны в НАТО. Днем ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован всеми членами организации.

Парламент страны ратифицировал соглашение о вступлении в военный альянс 11 февраля. Документ поддержали практически единогласно — 114 депутатов из 120.

Спор Греции с Македонией длился с момента провозглашения независимости последней в 1991 году. Греческая сторона всячески блокировала вступление страны в НАТО и Евросоюз из-за совпадения названия бывшей югославской республики с крупнейшим регионом Греции.

В сентябре 2018 года в Республике Македония состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс было устранено.

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