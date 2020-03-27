В ЕС решили начать переговоры по членству Албании и Северной Македонии

Лидеры 26 стран — членов Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по приему в сообщество Албании и Северной Македонии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции в четверг, 26 марта.

«Мы утверждаем заключения Совета ЕС от 25 марта 2020 года, касающиеся процесса расширения, стабилизации и ассоциации», — цитирует ТАСС документ.

20 марта сообщалось, что президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО).

19 марта генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован всеми членами организации.

11 февраля парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За документ проголосовали 114 депутатов из 120.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс устранено.

Ранее Греция блокировала вхождение страны в НАТО и Евросоюз из-за совпадения названия бывшей югославской республики с крупнейшим греческим регионом. Этот спор длился с момента провозглашения независимости Македонии в 1991 году.