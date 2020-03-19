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Все страны НАТО ратифицировали вступление Северной Македонии в альянс

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Фото: Global Look Press/Zhang Liyun
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Северная Македония в ближайшее время станет членом НАТО. Соответствующий протокол уже ратифицирован всеми членами альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО.

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11 февраля парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За документ проголосовали 114 депутатов из 120.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и североатлантический альянс устранено.

Ранее Греция блокировала вхождение страны в НАТО и Евросоюз из-за совпадения названия бывшей югославской республики с крупнейшим греческим регионом. Этот спор длился с момента провозглашения независимости Македонии в 1991 году.

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