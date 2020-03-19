Все страны НАТО ратифицировали вступление Северной Македонии в альянс

Северная Македония в ближайшее время станет членом НАТО. Соответствующий протокол уже ратифицирован всеми членами альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО.

11 февраля парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За документ проголосовали 114 депутатов из 120.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и североатлантический альянс устранено.

Ранее Греция блокировала вхождение страны в НАТО и Евросоюз из-за совпадения названия бывшей югославской республики с крупнейшим греческим регионом. Этот спор длился с момента провозглашения независимости Македонии в 1991 году.