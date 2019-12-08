В Испании пообещали ускорить процесс вступления Северной Македонии в НАТО

Правительство Испании сделает всё возможное для скорейшей ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом 8 декабря сообщили «Известиям» в министерстве иностранных дел Испании.

Испания остается единственной страной — членом НАТО, которая не ратифицировала протокол. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что этот процесс затянулся из-за проведения всеобщих выборов в парламент в ноябре нынешнего года, несмотря на то что досье протокола было направлено в совет министров еще в июле.

«Суды были сформированы 3 декабря, и правительство сделает всё возможное, чтобы как можно скорее завершить процесс внутренней ратификации», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, после того как был решен вопрос с Грецией о переименовании страны, Северная Македония находится фактически в одном шаге от полноценного членства в альянсе. По словам научного сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, именно название было главным препятствием для вступления страны в альянс. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к началу следующего года все члены организации должны завершить ратификацию.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, вопрос участия Скопье в НАТО решен окончательно, а ратификация протокола — чисто технический вопрос, обусловленный тем, что США ратифицировали этот документ накануне саммита альянса.

«Это, что называется, отмашка для остальных участников. Безусловно, новым странам альянса не просто предлагают какие-то преференции, но ставят жесткие условия и оказывают давление, которое, в свою очередь, ведет к изменению баланса сил в регионе», — сказала Пономарева.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 9 декабря.