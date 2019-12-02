Вашингтон ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем Тwitter-аккаунте.

«Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал он.

До прошлого года вступление балканской страны в альянс блокировала Греция, поскольку добивалась переименования Республики Македония еще с момента провозглашения ее независимости в 1991 году.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в альянс. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию.

6 ноября директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что вступление Северной Македонии в НАТО и процесс расширения альянса подрывает стабильность в Европе.