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В Эстонии стартуют масштабные киберучения НАТО

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
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На базе Академии Сил обороны Эстонии начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства.

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«В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», — говорится в сообщении.

Всего учения соберут почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных, чиновников и бизнесменов.

По легенде учений, специалисты должны предотвратить воздействие гипотетической кибератаки на жизненно важные системы государства.

При этом будет отрабатываться взаимодействие участников учений на внутригосударственном и международном уровнях.

18 ноября в Литве завершились международные учения Gelezinis Vilkas 2019 – II («Железный волк 2019 – II»), в которых было задействовано более 1 тыс. единиц техники и около 4 тыс. военнослужащих. Основной целью маневров заявлена отработка взаимодействия сил НАТО.

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