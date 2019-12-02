Франция обвинила США в навязывании вооружения странам НАТО

США не следует обязывать страны НАТО покупать американское оружие, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

В интервью газете Le Journal du Dimanche она отметила, что Штаты являются важной частью альянса, но даже сам американский лидер Дональд Трамп призывал страны Европы взять на себя ответственность за свою безопасность.

«Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения», — сказала Парли.

Министр отметила, что Европа пока не имеет военных механизмов, которые соответствовали бы ее экономической и политической мощи, однако выстраивание более независимой от США и НАТО обороны будет долгим процессом.

При этом Парли указала, что ЕС не намерен делать выбор между суверенной Европой и альянсом, а хочет лишь укреплять взаимодействие.

В то же время министр отметила важность участия России, без диалога с которой обеспечение европейской безопасности невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости формирования в Европе собственных вооруженных сил отдельно от НАТО. Кроме того, он предлагал развитие производства и разработки европейского вооружения.

16 ноября Макрон потребовал внесения поправки в договор о Европейском союзе для большей независимости Брюсселя от НАТО в вопросах обороны.