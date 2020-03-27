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СМИ сообщили об обсуждении в США запрета реанимации больных COVID-19

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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Ряд больниц в США, в частности, Северо-Западная мемориальная больница при Северо-Западном университете (Иллинойс) и несколько клиник в штатах Вашингтон и Пенсильвания, рассматривают возможность прекращения реанимации больных COVID-19 с остановкой дыхания вне зависимости от пожеланий пациентов и их родственников из-за нехватки ресурсов в лечебных учреждениях. Об этом сообщила 26 марта газета The Washington Post со ссылкой на медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

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По словам врачей, в сложившихся условиях реанимирование одного пациента с остановкой дыхания требует присутствия от восьми до 30 специалистов и наличия специальных средств защиты, к тому же оно длится слишком долго.

По словам медиков, нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстро реагировать на состояние больного в реанимации сильно повышает вероятность заражения врачей и, как следствие, других пациентов с более легкими формами заболевания.

Отказ от реанимации пациентов с COVID-19 при остановке у них дыхания позволит освободить медработников и сохранить средства индивидуальной защиты.

Врачи обсуждают с властями штатов правовые и этические аспекты таких мер. Ряд больничных комплексов в штате Пенсильвания рассматривают возможность учитывать пожелания пациентов с коронавирусом и членов их семей при необходимости реанимации.

Однако на брифинге в тот же день координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс заявила об отсутствии данных о том, что больных коронавирусом в Соединенных Штатах не хотят реанимировать. «Таких ситуаций в настоящий момент нет», — приводит ее слова телеканал CNN. Она добавила, что нет данных и о том, что в стране не хватит коек в медучреждениях для заболевших.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, США вышли на первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса: всего там зарегистрировали 83 507 случаев COVID-19, от которого умер 1201 человек.

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, это связано с проведением массового тестирования в государстве. 27 марта в телефонном разговоре Трамп с председателем Китая Си Цзиньпином договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, а китайский лидер пообещал «оказать посильную помощь и поддержку» американской стороне.

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