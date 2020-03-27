США решили отменить военные учения на Филиппинах из-за коронавируса

США приняли решение отменить запланированные на первую половину мая военные учения Balikatan- 2020 на Филиппинах в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил (USPACOM).

Проведение ежегодных совместных учений США и Филиппин было запланировано на период с 4 по 15 мая. Кроме того, в них предполагалось участие Австралии.

Глава USPACOM адмирал Фил Дэвидсон заявил, что решение было принято в интересах здоровья военнослужащих всех стран-участниц.

Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано уже 83 507 случаев заболевания, умер 1201 человек.

В тот же день президент страны Дональд Трамп на брифинге заявил, что причина выхода США на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом заключается в проведении массового тестирования.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.

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