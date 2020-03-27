Прямой эфир

В зерновом союзе подтвердили необоснованный рост цен на гречку

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последнее время в России действительно произошло резкое повышение цен на гречневую крупу, рассказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 27 марта.

Ранее в этот день глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что его ведомство выявило картельные соглашения на рынке гречневой крупы.

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель
Россияне закупаются впрок гречкой, макаронами и средствами личной гигиены, но запасы в магазинах постоянно пополняются

«Если до 10–13 марта цены шли в нормальном контексте роста, исходя из дополнительных затрат на хранение, обработку и так далее, то после этого за неделю скачок составил почти 10 тыс. рублей за тонну у производителей крупы. Это многовато, это не может быть вполне обоснованно», — сказал Корбут.

По его словам, в данном случае ФАС действует оперативно, и если удастся доказать картельный сговор, его участников надо привлекать к ответственности.

В тоже время для роста цен было несколько объективных факторов. Источником стал ажиотажный, ничем неоправданный спрос на гречку, заявил вице-президент Российского зернового союза.

«Также срочно потребовались необходимые закупки дополнительных объемов. А когда вы приезжаете закупать срочно с разговором: «Давайте, беру все», — то вам просто назначают цену и вы берете по этой цене», — сказал Корбут.

Возможно, каким-то компаниям пришлось вводить дополнительные смены для увеличения объемов производства, допустил эксперт.

К 25 марта ФАС получила более 600 обращений от граждан о росте цен на ряд товаров, среди которых была гречневая крупа, а также рис, сахар-песок, мясо и туалетная бумага. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также Кемеровской, Белгородской, Самарской и Томской областей.

Ведомство продолжает мониторинг цен на социально значимые продукты питания в условиях вспышки коронавируса. В случае обнаружения значительных изменений ФАС анализирует их обоснованность и принимает соответствующие меры при выявлении нарушений.

Из-за распространения COVID-19 россияне начали массово приобретать ряд товаров, в том числе гречневую крупу. Вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не скупать гречку и прочие продукты. По оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, запасов этого товара только в одном Алтайском крае хватит на всю страну.

Заместитель главы правительства Марат Хуснуллин отмечал, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех городах страны. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверяли, что продуктов в магазинах хватит на восемь недель, запасы постоянно пополняются.

При этом, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на аналитиков крупнейшего российского ритейлера, сделанных россиянами запасов среднестатистической семье хватит на 108 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС выявила картельное соглашение на рынке гречневой крупы
Вице-премьер назвала регион с запасами гречки на всю Россию
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020