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Масштабный ремонт стартовал в легкоатлетическом манеже в Хабаровске

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В Хабаровске в легкоатлетическом манеже на стадионе имени Ленина начался масштабный ремонт. Рабочие приступили к демонтажу комментаторских кабин и устаревших деревянных конструкций.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в дирекции спортивных сооружений края, скоро начнется ремонт кровли и установка освещения. Также рабочие должны заменить песок в прыжковой яме, установить видеокамеры. Продолжается разработка проектов для обеспечения доступа в манеж маломобильных групп граждан.

По словам специалиста по информационному обеспечению краевой дирекции спортивных сооружений Екатерины Карпенко, часть работ была выполнена до этого, в том числе косметический ремонт первого этажа и обновление раздевалки. Особое внимание при этом уделили безопасности объекта.

Капремонт манежа ни разу не проводили с момента ввода здания в эксплуатацию в 1987 году. Завершить работы планируется к 1 сентября.

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