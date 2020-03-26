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Китай попросил зарубежных перевозчиков оставить по одному рейсу в КНР

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Фото: Global Look Press
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Управление гражданской авиации Китая потребовало от зарубежных перевозчиков сохранить не более одного маршрута в КНР. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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«Каждая иностранная авиакомпания должна сохранить только один маршрут с Китаем, каждую неделю выполнять не более одного рейса», — цитирует документ «РИА Новости».

26 марта минздрав Китая заявил о 67 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки. Все инфицированные прибыли из-за границы.

Ранее 26 марта правительство России поручило Росавиации с полуночи 27 марта приостановить выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за границы самолетами Минобороны, а также авиаперевозчиков «Аэрофлота» и «России».

Кабинет министров поручил Минтрансу и Росавиации организовывать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан, прибывших из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Как сообщила 25 марта российская Ассоциация туроператоров, сейчас за рубежом находится около 45 тыс. путешественников из России.

С 23 марта РФ ограничила авиасообщение со всеми странами. За несколько дней до этого московский аэропорт Домодедово сообщил о снижении пассажиропотока на международных рейсах за первую половину марта на 13%.

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