Эксперты назвали районы за МКАДом лучшими для самоизоляции

Самоизолироваться от коронавируса в столичном регионе лучше всего в районах, расположенных за МКАДом. К такому выводу пришли консультанты по недвижимости компании RRG.

Согласно совместному исследованию организации и аналитической компании по цифровым технологиям Habidatum, наиболее благоприятными районами оказались Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское, районы Зеленограда и другие.

Эксперты объяснили свой выбор тем, что в этих постсоветских спальных районах хорошо развита инфраструктура и практически нет офисов. При этом днем местное население практически не пересекается друг с другом.

Непригодными районами для самоизоляции в условиях пандемии коронавируса аналитики признали Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское и Дорогомилово. В них недостаточно, по мнению экспертов, развита инфраструктура «шаговой доступности», а также высокая дневная активность населения. В некоторых из этих районов, как сообщает компания, были зафиксированы случаи заражения COVID-2019.

Ранее в четверг эксперт назвал главный фактор в борьбе с коронавирусом в России. По мнению ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академика РАН Петра Глыбочко, распространение инфекции в стране может пойти на спад, только если все жители проявят дисциплину и самоизолируются на период нерабочей недели.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, в том, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на улучшение.

По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Заболевание COVID-19, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, начало распространяться из китайского Уханя в конце декабря. За несколько месяцев болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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