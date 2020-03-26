Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты назвали районы за МКАДом лучшими для самоизоляции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самоизолироваться от коронавируса в столичном регионе лучше всего в районах, расположенных за МКАДом. К такому выводу пришли консультанты по недвижимости компании RRG.

За стеклом: «Известия» посетили отделение для пациентов с COVID-19
Треть инфицированных больных в институте Склифосовского — люди пожилого возраста

Согласно совместному исследованию организации и аналитической компании по цифровым технологиям Habidatum, наиболее благоприятными районами оказались Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское, районы Зеленограда и другие.

Эксперты объяснили свой выбор тем, что в этих постсоветских спальных районах хорошо развита инфраструктура и практически нет офисов. При этом днем местное население практически не пересекается друг с другом.

Непригодными районами для самоизоляции в условиях пандемии коронавируса аналитики признали Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское и Дорогомилово. В них недостаточно, по мнению экспертов, развита инфраструктура «шаговой доступности», а также высокая дневная активность населения. В некоторых из этих районов, как сообщает компания, были зафиксированы случаи заражения COVID-2019.

Ранее в четверг эксперт назвал главный фактор в борьбе с коронавирусом в России. По мнению ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академика РАН Петра Глыбочко, распространение инфекции в стране может пойти на спад, только если все жители проявят дисциплину и самоизолируются на период нерабочей недели.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, в том, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на улучшение.

По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Заболевание COVID-19, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, начало распространяться из китайского Уханя в конце декабря. За несколько месяцев болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Москвы написала рекомендации против мошенничества на фоне коронавируса
Низкая плотность населения поможет ЯНАО в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020