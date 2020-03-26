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Кремль опроверг слухи вокруг визита Путина в больницу в Коммунарке

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи, связанные с поездкой главы государства Владимира Путина в больницу в Коммунарку.

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«Главврач Коммунарки не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать. И он не знал, что туда едет президент. Никакой там инсценировки не могло быть в помине», — заявил он.

Песков отметил, что в соцсетях «наверное, где-то 99% разной ерунды можно прочитать», и опроверг любые домыслы о подготовке визита заранее и подборе какого-то «специального» пациента.

Президент навестил пациентов с подозрением на коронавирус в медцентре в Коммунарке 24 марта. Перед посещением палат он надел спецкостюм, который обычно используют врачи при работе с больными COVID-19 и зашел в палату к пациенту по имени Дмитрий. Позже мужчина заверил, что не является сотрудником ФСО или ФСБ, а о встрече с Путиным его предупредили лишь за две минуты до нее, попросив заправить кровать.

В ходе визита в Коммунарку Путин пообщался в главврачом больницы Денисом Проценко. Его глава государства поблагодарил его за организацию работы по лечению зараженных коронавирусом, отметив, что медики «работают как часики, хорошие и слаженные».

Проценко в свою очередь рассказал о техническом оснащении центра, а также о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России. Путина главврач заверил, что госпиталь «готов трансформироваться» под худший из них.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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