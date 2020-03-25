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Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Пациент больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, который во вторник, 24 марта, приехал осмотреть медучреждение.

По словам Дмитрия, который работает врачом, его предупредили о предстоящей встрече с главой государства лишь за две минуты до нее.

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«Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придет», — цитирует его «РИА Новости».

Дмитрий также рассказал, что заболел 16 марта. По его словам, сначала это были симптомы ангины, однако несколько дней спустя появились хрипы в груди. После этого мужчина решил поехать на компьютерную томографию, где поставили диагноз — двухсторонняя пневмония.

Он отметил, что он не контактировал с больными коронавирусом и не ездил в эндемичные страны, однако двухсторонняя пневмония является показанием к госпитализации.

«Поэтому меня и госпитализировали в больницу в Коммунарку», — пояснил Дмитрий.

Мужчина также рассказал об очень хороших условиях в больнице. По его словам, он лежит в отдельной палате, кормят пять раз в день.

Он добавил, что идет на поправку, если третий тест на коронавирус окажется отрицательным, ему сделают повторную компьютерную томографию по течению пневмонии и выпишут.

Путин совершил обход в больнице во вторник, 24 марта. Он пообщался с главврачом учреждения Денисом Проценко, а также прошел в палаты, где встретился с пациентами. Во время посещения медучреждения российский лидер был облачен в желтый спецкостюм, защитную маску, закрывающую всё лицо, и специальные бахилы.

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