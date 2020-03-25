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В Коми выписали из больницы первого пациента с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Республике Коми впервые выписан пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 марта в официальном сообществе региона в социальной сети «ВКонтакте».

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«По ранее выявленному случаю гражданин уже выздоровел и выписан из больницы», — говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением в республике находится 865 человек, из которых 780 — прибыли из неблагополучных стран. За последние сутки в регионе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировали 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

коронавирус

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