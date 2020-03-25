Жительница Флоренции сравнила карантин с «днем сурка»

Россиянка Екатерина Чеботарева уже семь лет проживает в центральной Италии — Тоскане (Флоренция). После вспышки в стране заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, девушка стала публиковать в своем блоге @florence_4_u свидетельства происходящего. По просьбе «Известий» она рассказала, как изменилась ее жизнь из-за карантина, объявленного во всей Италии с 10 марта.

«Я называю свой день «днем сурка» — когда с утра одно и то же. Время быстро летит, практически не могут поверить, что прошло уже 15 дней карантина. Для меня они пролетели как три дня», — сказала Екатерина.

Девушка занимается обработкой фотографий, рисует, читает, занимается спортом, общается с друзьями со всего мира.

«Школа, куда я хожу, перешла на онлайн-занятия йоги дважды в неделю через платформу Zoom типа Skype. Параллельно я прохожу разные тренинги, например, по фотографии. У меня освободилось время для генеральной уборки. Очень много всего, времени для скуки вообще нет. Даже боюсь не успеть сделать всё, что надо, до того, как карантин закончится», — сказала россиянка.

По ее словам, после введения карантина ситуация в Тоскане сильно изменилась. Раньше можно было выходить на пробежку, соблюдая дистанцию, а сейчас только в магазин за продуктами. За 15 дней Екатерина лишь дважды выходила на улицу в продуктовый магазин.

Подавляющее большинство итальянцев, которых встречала на улице девушка, были в масках, несмотря на сообщения о том, что в аптеках на них дефицит.

Общественный транспорт работает, открыты аптеки и магазины, всё остальное закрыто.

«В больших супермаркетах длинные очереди. Люди стоят по полтора-два часа в очереди, потому что соблюдают дистанцию, а также определенное количество должно войти и выйти», — рассказала Чеботарева.

По ее словам, итальянцы никогда не соблюдали дистанцию и запросто могли врезаться в вас плечом на улице. Но с началом карантина люди «шарахаются друг от друга» и боятся приближаться.

«Итальянцы не могут дождаться, когда всё это закончится. Моя знакомая в магазине, куда я всё время хожу за овощами и фруктами, сказала: «Как только всё это закончится, я всех вас расцелую». Они же любят обнимашки, целовашки», — заключила девушка.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 25 марта заболевание распространилось в 172 странах мира.

По данным Worldometer, всего заразились более 440 тыс. человек, более 19,7 тыс. скончались, выздоровели свыше 112 тыс. человек. Из них в Италии заразились 69,1 тыс. человек, 6820 погибли и 8326 выздоровели.