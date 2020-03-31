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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Не только коронавирус: индексация социальных пенсий, уведомления от налоговой и другие новшества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
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2020-03-25 16:36:35
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В апреле в России вырастут социальные пенсии — их проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за 2019 год на 6,1%, а неплательщики налогов начнут получать напоминания по телефону и электронной почте. Кроме того, в стране в новую фазу входит борьба с распространением коронавируса — с конца марта в Москве и Подмосковье вводится режим жесткого карантина.

Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

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Индексация социальных пенсий

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии, об этом в феврале объявил Минтруд. Выплаты проиндексируют на 6,1%. Как ранее пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, этот показатель учитывает темпы роста прожиточного минимума за 2019 год.

По данным Пенсионного фонда России, в целом в 2020 году социальные пенсии должны быть проиндексированы на 7%.

Социальные пенсии выплачиваются тем, у кого недостаточный трудовой стаж для получения обычной, страховой пенсии. По оценкам главы Минтруда, их около 3,2 млн человек.

1 апреля
Индексация социальных пенсий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, в апреле будут проиндексированы пенсии, которые положены отдельным категориям граждан, включая ветеранов Великой Отечественной и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

«Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие», — отмечалось в сообщении на сайте Минтруда.

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В общей сложности индексация затронет 4 млн человек. Расходы на индексацию в этом году, по оценкам главы профильного ведомства, составят в общей сложности 21,7 млрд рублей.

Список социально значимых сайтов

К 1 апреля может быть составлен расширенный список так называемых социально значимых сайтов. К этим ресурсам граждане смогут получать доступ бесплатно — операторы связи не будут взимать плату за этот трафик, зайти на них можно даже при нулевом балансе.

С 1 марта такая мера уже должна была начать действовать в отношении сайтов госуслуг, а также интернет-ресурсов федеральных и региональных органов власти.

1 апреля
госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Всё это делается в рамках проекта «Доступный интернет», который курирует Минкомсвязь. Полностью заработать он должен к июню.

В начале года «Известия» со ссылкой на свои источники писали, что полный список будет делиться на четыре категории и помимо государственных ресурсов включать социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые интернет-ресурсы, к которым составители документа, по данным журналистов, отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell. В Минкомсвязи тогда существование такого списка отрицали.

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Весной в СМИ сообщали, что в список, сформированный министерством, попали только ресурсы на отечественном ПО. Это значит, что ряд популярных и востребованных сайтов (включая, например, «Яндекс») под действие проекта не попадает. Но официально эта информация не подтверждена.

Меры, связанные с распространением коронавируса

Уже с конца марта в Москве и Подмосковье ввели режим жесткого карантина. Покидать свои квартиры теперь смогут только те, кто имеет специальные пропуска. Ненадолго выходить можно будет только в ближайший магазин за продуктами, чтобы вынести мусор или погулять с собакой — на расстояние не больше чем 100 метров от дома. В столице этот режим начал действовать с понедельника, 30 марта, в Подмосковье — с вечера 29 марта.

Точная дата его окончания пока неизвестна — ранее упоминались 5 и 14 апреля, но официально эта информация не подтверждена. Тогда же, в первой половине апреля, истекает срок действия и большинства других мер, введенных ранее как в столичном, так и в других регионах страны в целях борьбы с распространением заболевания. Будут ли они продлены или отменены, пока неясно.

1 апреля
карантин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В частности, в Москве в конце марта мэр Сергей Собянин подписал указ, по которому соблюдать самоизоляцию должны пожилые люди и люди, имеющие определенные хронические заболевания. Согласно документу, требование остается в силе до 14 апреля.

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Москва на карантине
Решением мэра Москвы Сергея Собянина с 30 марта в городе вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Как выглядит столица сегодня — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Москва на карантине
Покидать дом можно тем москвичам, кто продолжает работать. В их числе врачи, сотрудники экологических служб и сил правопорядка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва на карантине
Москвичам разрешено выходить из дома в продуктовый магазин или аптеку поблизости, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от жилища
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва на карантине
Большинство магазинов, торгующих непродовольственными товарами, закрыто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва на карантине
Правительство России одобрило принятые в Москве меры. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам перенять московский опыт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва на карантине
Парки, кинотеатры и другие развлекательные учреждения прекратили работу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва на карантине
На работу вышли только сотрудники тех предприятий и организаций, от которых зависит жизнедеятельность города
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москва на карантине
Кафе и рестораны работают только для доставки еды на дом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва на карантине
Москвичи с пониманием отнеслись к принятым мэрией мерам по борьбе с коронавирусом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Москва на карантине
Гражданам предписано соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва на карантине
В Москве производится регулярная дезинфекция улиц при помощи специального состава
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва на карантине
По словам Сергея Собянина, меры контроля за соблюдением новых правил будут постепенно, но неуклонно ужесточаться
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Кроме того, ранее столичные власти ввели доставку больничных листов на дом для людей, прибывших из стран, где наблюдается неблагоприятная ситуация по коронавирусу. Эта мера будет действовать до 1 апреля, затем, возможно, она будет продлена.

До начала апреля будут продолжаться каникулы у российских школьников, причем не только в Москве, но и в регионах. Затем они должны будут продолжить учебу, но в первой половине месяца делать это будут дистанционно. В Москве большая часть учащихся уже перешла на такой режим, в некоторых регионах он начнет действовать как раз после окончания каникул. Предполагается, что за это время школы и преподаватели успеют подготовиться к новому формату работы.

1 апреля
оставайтесь дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Подготовить рекомендации для регионов по тому, как организовать обучение онлайн, в середине марта пообещал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

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Наконец, до 10 апреля пока должен длиться карантин в судах. В четверг, 19 марта, Верховный суд рекомендовал рассматривать только дела безотлагательного характера, а все остальные заседания перенести. В Мосгорсуде рассказали, что в столичные суды до 10 апреля будут пускать только участников процессов. При наличии технической возможности слушания предлагалось транслировать онлайн или в Instagram-акаунте Мосгорсуда.

Досудебный порядок рассмотрения споров по страховкам

Впрочем, есть и новшества, которые планировались еще до того, как в мире объявили пандемию коронавируса.

В частности, в России с 1 апреля в обязательном досудебном порядке должны будут рассматриваться споры, связанные со страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1 апреля
страхование
Фото: Depositphotos

Если это требование не будет выполнено, суд вернет иск или оставит его без рассмотрения в случае, если производство было начато.

Обжаловать решение территориального органа Фонда социального страхования в судебном порядке можно будет после того, как оно будет обжаловано через вышестоящий орган страховщика.

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СМС от налоговой и упрощенное взыскание задолженности

Налогоплательщики с первого числа месяца начнут получать от налоговой службы сообщения о недоимке — в том числе о долгах по пеням и штрафам — на свои телефоны, а также по электронной почте.

Отправлять такие напоминания сотрудники налоговой смогут не чаще одного раза в квартал и только в случае, если человек давал письменное согласие на информирование.

При этом если сумма накопленных долгов по налогам, пеням или штрафам превысит 3 тыс. рублей, может быть принято решение об их взыскании. Касается это юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1 апреля
нлоговая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию, такая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов превысила 3 000 рублей, решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3 000 рублей», — говорится в новой редакции п. 3 ст. 46 Налогового кодекса.

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Сообщить об этом решении налогоплательщику (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) налоговая служба должна будет в течение шести дней. Если связаться с ним не представляется возможным, ему будет отправлено заказное письмо. Спустя шесть дней после его доставки будет считаться, что уведомление получено.

Обе поправки были внесены в Налоговый кодекс в конце ноября 2019-го.

Перенос голосования по изменениям в Конституцию

Во второй половине месяца, 22 апреля, должно было состояться Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию (в ходе голосования граждане должны или одобрить все поправки, или высказаться вообще против изменений). Однако из-за угрозы распространения коронавируса и связанных с этим мер безопасности его решили перенести на более поздний срок. Об этом Владимир Путин, который и был инициатором внесения поправок, объявил во время своего обращения 25 марта. Когда именно теперь пройдет голосование, пока неясно.

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