Что изменится в жизни россиян с 1 марта

В марте в России начнет действовать закон, по которому в страну по решению специальной комиссии можно будет ввозить незарегистрированные лекарства, необходимые тяжело больным людям . До последнего времени приобрести их легально было невозможно, проблема активно обсуждалась с конца прошлого года.

Кроме того, в стране начнет действовать особая процедура техосмотра для старых и ретроавтомобилей, сотрудники транспортной полиции получат право использовать электрошокеры, а адвокатам можно будет платить в зависимости от достигнутых ими результатов — правда, если речь не идет об уголовных или административных делах. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционной подборке «Известий».

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств

С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями, за приобретение которых ранее мог грозить уголовный срок.

О проблеме активно заговорили в 2019 году после того, как правоохранительные органы начали задерживать женщин, которые вынуждены были заказывать за границей «Фризиум» для своих детей-инвалидов. Это противосудорожный препарат, который в России не зарегистрирован и входит в список психотропных. За незаконное хранение и оборот таких препаратов в России предусмотрено уголовное наказание.

таблетки Фото: TASS/DPA/Boris Roessler

Уголовное преследование женщин прекратили после того, как представители благотворительного сектора привлекли к происходящему внимание журналистов и чиновников. О необходимости в кратчайшие сроки найти решение проблемы тогда в том числе заявили в Кремле.

После этого Минздрав начал закупать небольшие партии препарата, сформированные по заявкам. Представители благотворительного сообщества, в том числе руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер и директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава подчеркивали, что такие закупки не могут закрыть потребности всех, кто нуждается в лекарствах, и призывали выработать системное решение.

Закон, разрешающий ввоз незарегистрированных в стране лекарств по решению медицинской комиссии был принят в конце 2019-го. Полный текст документа доступен на портале правовой информации. Порядок ввоза таких лекарств по нему должно определять правительство.

В январе 2020-го в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин потребовал решить вопрос с централизованными поставками таких лекарств в кратчайшие сроки. В начале февраля в Минздраве сообщили, что разработали перечень незарегистрированных психотропных и наркотических средств, которые можно будет ввозить в страну до 2023 года.

Это значит, что те, кому такие препараты необходимы и их близкие больше могут не опасаться уголовных дел за покупку и ввоз в Россию таких лекарств из-за рубежа при наличии соответствующих документов. Приобретать лекарства в большинстве случаев они должны будут самостоятельно , пояснила в своем Facebook Лидия Мониава. Если препараты не зарегистрированы в России, приобрести их в отечественных аптеках на законных основаниях по-прежнему будет невозможно .

Бесплатный доступ к порталу госуслуг

За посещение сайтов федеральных и региональных органов власти, а также портала госуслуг операторы больше не будут взимать плату. С 1 марта посещение этих ресурсов больше не будет засчитываться в общий объем трафика, сайты будут доступны, даже если у пользователя нулевой баланс.

Для операторов связи компенсации за это не предусмотрены. Ранее в компаниях журналистам пояснили, что речь идет о небольших объемах трафика и принятое решение они поддерживают.

госуслуги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Решение было принято в рамках работы над проектом «Доступный интернет», рассказали в Минкомсвязи в конце января. К июню бесплатными для пользователей должны стать все социально значимые отечественные сайты — об этом говорится в перечне поручений президента, сформированном по итогам послания Федеральному собранию.

Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры

Сотрудники транспортной полиции со 2 марта смогут использовать электрошокеры и искровые разрядники.

Поправки в закон «О транспортной безопасности» были приняты осенью 2019 года. Согласно документу, такие устройства включены в перечень оружия и спецсредств, которые имеют право приобретать, хранить, носить и использовать сотрудники подразделений транспортной безопасности. Применять их можно будет в случае нападений на транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры и находящихся там людей, а также в случае если нарушители порядка оказывают сопротивление при задержании.

шокер Фото: ТАСС/Сергей Карпов

При этом документ обязывает сотрудников всегда стремиться к тому, чтобы причиненный при этом ущерб был минимальным. Они также должны будут оказывать первую помощь всем, кто получит в результате применения электрошокера телесные повреждения . О каждом случае применения таких спецсредств сотрудники должны докладывать начальству.

В законе подчеркивается, что о намерении воспользоваться электрошокером или разрядником сотрудники служб транспортной безопасности должны предупредить заранее . Исключение составляют только случаи, когда речь идет о непосредственной опасности для жизни и здоровья людей или ситуации, в которых промедление «может повлечь за собой иные тяжкие последствия», говорится в документе.

Запрещено применять такие спецсредства по отношению к инвалидам, беременным женщинам и малолетним, если только они не оказывают вооруженного сопротивления.

Адвокатам можно будет платить в зависимости от результатов

В первый месяц весны также начнут действовать сразу несколько поправок в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Теперь размер вознаграждения адвокату может определяться уже постфактум — в зависимости от результатов, которых ему удалось достичь. Сделать это можно по согласованию сторон, сразу прописав этот пункт в соглашении об оказании юридической помощи. Правда, на юридические услуги, касающиеся уголовных и административных правонарушений, это не распространяется .

адвокат Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Кроме того, минимальный стаж адвокатской деятельности, необходимый для учреждения коллегии адвокатов или адвокатского бюро, будет снижен с пяти лет до трех, статус адвоката можно будет приостанавливать по личным причинам, а решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката можно будет обжаловать в федеральной палате адвокатов.

Ретроавтомобилям пропишут процедуру техосмотра

С марта в России начнет действовать специальный порядок прохождения техосмотра для ретроавтомобилей.

Сам ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» был утвержден в конце ноября 2019-го.

Под прописанные в нем требования (они касаются безопасности транспортного средства и порядка проведения его осмотра) попадают легковые автомобили, мотоциклы и прицепы старше 30 лет и грузовики старше 50 лет, предназначенные для перевозки пассажиров.

ретро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Требования касаются в том числе состояния тормозных систем, колес, шин, фар и пожарной безопасности.

При этом не каждый старый автомобиль будет считаться историческим. ГОСТ вводит понятие «классического» авто. Чтобы считаться классическими, автомобили должны будут пройти специальную историко-техническую экспертизу и получить особый паспорт . Экспертизу будут проводить специалисты, аккредитованные Федерацией автомобильного спорта. Оценивать транспортные средства они будут по балльной шкале, при этом для получения паспорта классического автомобиля транспортное средство должно набрать не больше 100 штрафных баллов.

До этого момента в стране не было предусмотрено специальных правил для старых автомобилей, а также для машин, имеющих историческую ценность, и критерии, по которым их можно отличить, рассказал ТАСС партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.