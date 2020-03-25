Россияне заинтересовались кредитами наличными на фоне кризиса

Финансовый маркетплейс Сравни.ру проанализировал, как изменился спрос россиян на различные финансовые услуги в связи с эпидемией коронавируса и падением рубля. Результаты исследования в среду, 25 марта, оказались в распоряжении «Известий».

Аналитики компании сравнили трафик на все финансовые калькуляторы в период с 10 по 23 марта в 2020 году и за аналогичный период годом ранее. Согласно результатам, больше всего вырос интерес к курсу валют. Так, на сервис «Курс валют в российских банках» трафик вырос на 290%.

Кроме того, россияне стали активней интересоваться кредитами наличными (+ 66%) и ипотекой (+65%).

Наибольшее падение интереса произошло со страховками выезжающих за рубеж - трафик упал на 40%. На 14% снизился трафик на автокредиты.

Курс рубля снизился по отношению к бивалютной корзине после встряски мировых и российских рынков на фоне провалившихся переговоров России и стран – участниц ОПЕК+ 6 марта. В результате развала сделки по сокращению добычи нефти цены на это сырье показали резкое падение. Понизилась и стоимость акций российских компаний.

По состоянию на 25 марта, курс доллара по расчетам на «завтра» на 13:55 мск повысится на 40 копеек — до 78,68 рубля, а евро вырастет на 50 копеек — до 84,98 рубля.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 424 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.