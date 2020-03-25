Прямой эфир

Россияне заинтересовались кредитами наличными на фоне кризиса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовый маркетплейс Сравни.ру проанализировал, как изменился спрос россиян на различные финансовые услуги в связи с эпидемией коронавируса и падением рубля. Результаты исследования в среду, 25 марта, оказались в распоряжении «Известий».

Персональный отбор: кредитный рейтинг россиян за год заметно вырос
Отказы банков плохим заемщикам улучшили общую картину с задолженностью населения

Аналитики компании сравнили трафик на все финансовые калькуляторы в период с 10 по 23 марта в 2020 году и за аналогичный период годом ранее. Согласно результатам, больше всего вырос интерес к курсу валют. Так, на сервис «Курс валют в российских банках» трафик вырос на 290%.

Кроме того, россияне стали активней интересоваться кредитами наличными (+ 66%) и ипотекой (+65%).

Наибольшее падение интереса произошло со страховками выезжающих за рубеж - трафик упал на 40%. На 14% снизился трафик на автокредиты.

Курс рубля снизился по отношению к бивалютной корзине после встряски мировых и российских рынков на фоне провалившихся переговоров России и стран – участниц ОПЕК+ 6 марта. В результате развала сделки по сокращению добычи нефти цены на это сырье показали резкое падение. Понизилась и стоимость акций российских компаний.

коронавирус

По состоянию на 25 марта, курс доллара по расчетам на «завтра» на 13:55 мск повысится на 40 копеек — до 78,68 рубля, а евро вырастет на 50 копеек — до 84,98 рубля.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 424 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кредитный рейтинг россиян за год заметно улучшился
Эксперт назвал механизмы поддержки банков в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020