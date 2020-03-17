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Эксперт назвал механизмы поддержки банков в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поддержка банков в России сейчас должна выражаться в снижении ключевой ставки Центробанком, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее 17 марта Forbes написал о том, что в марте 2020 года сразу несколько банков из 50 крупнейших повысили ставки по депозитам и ипотечным кредитам. Отмечалось, что причина решения кроется в ослаблении рубля и волатильности на рынках.

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По словам Артема Деева, снижение ключевой ставки позволит банкам либо удержать существующий уровень процентов по кредитам, либо еще снизить.

«Это положительно отразится на потребительском спросе и материальном благополучии граждан, поскольку усиление материальных расходов в чрезвычайной ситуации эпидемии подкосит внутренний спрос. Это, в свою очередь, негативно отразится на малом и среднем бизнесе и в целом на экономике страны», — добавил эксперт.

По его прогнозу, на ближайшем заседании ЦБ РФ может либо оставить ставку на прежнем уровне, либо снизить ее на 0,25 процентного пункта.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев полагает, что государство сейчас не будет поддерживать банки для снижения ставок по ипотеке.

«Банковский сектор просто реагирует на движение ставок на рынке. Доходность ОФЗ превысила 8% на фоне выхода инвесторов из российских гособлигаций, падения курса рубля. Провал цен на нефть и ухудшение общей экономической ситуации в мире ведут к выходу капитала с российского рынка», — отметил Короев.

Пока скорее можно говорить о том, что Центробанк постарается воздержаться от повышения своих ставок и удержать ключевую на отметке 6% в марте, считает экономист.

Ранее 17 марта журнал Forbes составил собственный рейтинг 100 самых надежных российских банков. Первую позицию занял Райффайзенбанк, обогнав лидера прошлого года — Юникредит банк, который теперь занял вторую строчку. Тройку рейтинга замыкает Росбанк.

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