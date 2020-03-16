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ЦБ обновил для банков подход в расчете величины операционного риска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк подготовил новые требования по расчету величины операционного риска кредитных организаций. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщается на сайте ЦБ.

«Новый стандартизированный подход предполагает применение показателя потерь, позволяющего кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий», — говорится в заявлении.

Кроме того, проект устанавливает требования к алгоритму надзора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточности капитала.

В данное положение включена еще и норма о том, что для банков, чей размер активов составляет от 500 млрд рублей, допускается более ранняя дата начала применения нового стандартизированного подхода.

5 марта Центробанк сообщил о росте международных резервов России за неделю до $6,9 млрд. В итоге их суммарный объем достиг $570 млрд.

28 февраля стало известно, что россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей. Оказалось, что это на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.

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