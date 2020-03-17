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Forbes представил рейтинг самых надежных российских банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Журнал Forbes составил собственный рейтинг надежных российских банков. Список, в который вошли 100 организаций, опубликован на сайте издания 17 марта.

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Так, первую позицию занял Райффайзенбанк, обогнав лидера прошлого года — Юникредит банк, который теперь занял вторую строчку. Тройку рейтинга замыкает Росбанк.

Далее следуют Сбербанк, Ситибанк и ИНГ банк (Евразия).

Также в рейтинг были включены ВТБ (11-е место), Газпромбанк (12-е место) и Россельхозбанк (13-е место).

Как пишет издание, при составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в ЦБ РФ, — S&P, Moody's, Fitch, АКРА, «Эксперт РА».

В рейтинге банки делятся по надежности на пять групп. В группу с высшей степенью надежности среди государственных организаций вошли Сбербанк и ВТБ. Среди частных банков наивысшую позицию занимает Альфа-банк (26-е место).

Ранее в марте «Эксперт РА» указало на риск возможного дефолта для 38 российских банков. В агентстве отметили, что угроза возникла из-за уменьшения количества отзывов лицензий у организаций. Так, если в 2018-м было отозвано 57 лицензий, то в 2019-м — только 28.

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