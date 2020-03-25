Прямой эфир
Сюжет:

Мэрия Москвы поможет дровами самоизолировавшимся на дачах пенсионерам

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская мэрия предоставит дрова и уголь пожилым людям, которые самоизолируются из-за коронавируса на дачах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте в среду, 25 марта.

Он отметил, что сейчас многие пожилые люди остались в городе, однако есть и те, кто отправился на дачу.

«Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону «горячей линии» 8-495-870-45-09», — сказал Собянин.

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19
По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

Мэр подчеркнул, что общее число пожилых и хронически больных москвичей, которые обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, составляет 1,9 млн человек.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Градоначальник заявил, что предоставит таким жителям разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены.

Кроме того, Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил проверить войска страны для борьбы с коронавирусом
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020