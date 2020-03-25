Мэрия Москвы поможет дровами самоизолировавшимся на дачах пенсионерам

Московская мэрия предоставит дрова и уголь пожилым людям, которые самоизолируются из-за коронавируса на дачах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте в среду, 25 марта.

Он отметил, что сейчас многие пожилые люди остались в городе, однако есть и те, кто отправился на дачу.

«Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону «горячей линии» 8-495-870-45-09», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что общее число пожилых и хронически больных москвичей, которые обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, составляет 1,9 млн человек.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Градоначальник заявил, что предоставит таким жителям разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены.

Кроме того, Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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