Правительство подготовит рекомендации по ограничению работы торговых центров

Правительство России подготовит для регионов страны рекомендательный перечень по ограничениям работы торговых центров (ТЦ) в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в среду, 25 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы сегодня подготовим субъектам России рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров», — цитирует главу правительства ТАСС.

По его словам, руководителям субъектов следует принять эти ограничения на своем уровне, передает RT.

Также Мишустин поручил увеличить количество коек в региональных больницах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, глава правительства пообещал строго наказывать губернаторов за недостаточную работу по недопущению распространения коронавируса в подконтрольных им регионах, пишет «Газета.ру».

В этот же день кабин поддержал законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса, внесенный в Госдуму в среду, сообщается на сайте aif.ru.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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