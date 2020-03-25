Прямой эфир
Сюжет:

Правительство подготовит рекомендации по ограничению работы торговых центров

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России подготовит для регионов страны рекомендательный перечень по ограничениям работы торговых центров (ТЦ) в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в среду, 25 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы сегодня подготовим субъектам России рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров», — цитирует главу правительства ТАСС.

Стоп машинам: зарубежным заводам в РФ предрекли массовый простой
Взявшие вынужденную паузу предприятия VW и PSA в России рискуют потерять 13 млрд рублей

По его словам, руководителям субъектов следует принять эти ограничения на своем уровне, передает RT.

Также Мишустин поручил увеличить количество коек в региональных больницах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, глава правительства пообещал строго наказывать губернаторов за недостаточную работу по недопущению распространения коронавируса в подконтрольных им регионах, пишет «Газета.ру».

В этот же день кабин поддержал законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса, внесенный в Госдуму в среду, сообщается на сайте aif.ru.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине умер четвертый зараженный коронавирусом пациент
Путин выступит с обращением в связи с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020