Песков рассказал о самочувствии Путина после поездки в Коммунарку

Президент России Владимир Путин, накануне навестивший пациентов с подозрением на коронавирус в больнице в Коммунарке, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 марта.

В разговоре с Песковым журналисты отметили, что Путин поздоровался за руку с главврачом медучреждения Денисом Проценко, в то время как специалисты советуют ограничить личные контакты на фоне вспышки COVID-19.

«Я не знаю почему (Путин не отказался от этой привычки. — Ред.), не могу вам объяснить, но президент здоровается за руку со своими собеседниками. Естественно, с соблюдением всех необходимых мер дезинфекции. С главврачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно здороваться за руку совершенно спокойно», — ответил Песков.

Президент приехал в больницу 24 марта, чтобы осмотреть ее и навестить пациентов. Беседуя с Проценко, Путин поблагодарил его за организацию работы по лечению зараженных коронавирусом, отметив, что медики «работают как часики, хорошие и слаженные».

Главврач в свою очередь рассказал главе государства об оснащении центра, который, по его словам, превосходит европейские медицинские учреждения, в которых ему довелось проходить стажировку. Также Проценко рассказал о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России и заверил, что госпиталь в Коммунарке «готов трансформироваться» под худший из них.

По больнице Путин ходил в спецкостюме, как и медработники. Эмоциями от визита главы государства поделился пациент по имени Дмитрий, в палату к которому зашел Путин.

Перед визитом Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник пригласил президента осмотреть с вертолета строящуюся больницу в «новой Москве», которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Путин принял его приглашение, но предложил сделать это, когда объект сдадут.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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