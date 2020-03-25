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Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Коронавирус может повлиять на российскую экономику сильнее, чем низкие цены на нефть. Об этом в среду, 25 марта, заявил в интервью Bloomberg председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

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По словам финансиста, ситуация с распространением коронавируса непредсказуема.

«Главная проблема заключается в том, что мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом. Мы не можем предугадать», — объяснил Костин. Как он добавил, продолжительность эпидемии не может предсказать ни один из аналитиков.

Ранее в среду ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать автомобильную отрасль. Ассоциация в своем письме Михаилу Мишустину попросила освободить автодилеров от социальных выплат и дать отсрочку по уплате НДС.

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23 марта банк ВТБ сообщил, что готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Организация разработала комплекс мер по поддержке пострадавших от инфекции заемщиков.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 424 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе. (edited)

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