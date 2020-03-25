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РЖД отменит ряд поездов по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса, сообщили в холдинге 25 марта.

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«Изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», — приводит «РИА Новости» сообщение холдинга.

Изменения коснутся 31 поезд «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), в частности: Москва – Санкт-Петербург, Челябинск–Омск, Пенза–Ряжск, Самара–Казань и других.

Пассажиры, чьи поезда отменили, смогут совершить поездки на других поездах в уже запланированные даты или близкие вернуть деньги за билеты в полном объеме.

Ранее в марте РЖД уже отменила поезд между двумя российскими городами — Адлером и Калининградом. Изменения связаны с решением Литвы, по чьей территории проходит поезд, приостановить курсирование составов.

Из-за коронавируса временно международное пассажирское сообщение между Россией и рядом стран, в том числе Латвией и Эстонией, Украиной и Молдавией, а также Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

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