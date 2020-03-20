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Два поезда продолжат движение между Россией и Белоруссией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ОАО «Российские железные дороги» подтвердили отмену на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 большинства поездов, курсирующих из Белоруссии в Москву и Санкт-Петербург. С 23 марта только два поезда продолжат доставлять пассажиров. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщается в пресс-релизе на сайте РЖД.

«Сохраняется курсирование поезда №2/1 Минск–Москва и №52/51 Брест, Минск–Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

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Меры вводятся в соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги. Движение остальных поездов будет приостановлено, как и движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов.

Ранее 18 марта стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Изначально сообщалось о сохранении девяти поездов в российско-белорусском сообщении. Отмечалось, что курсировать в действующем режиме они будут до 0:00 23 марта.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, в Белоруссии коронавирусом заразились 69 человек, а 15 — вылечились.

В России за сутки зарегистрировано 54 новых пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253, из них 133 случая — в Москве.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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