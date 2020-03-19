Прямой эфир
Сюжет:

В РЖД сообщили о приостановке движения поезда Адлер – Калининград

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курсирование поездов по направлению Адлер — Калининград временно приостановлено. Соответствующую информацию, в четверг, 19 марта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение РЖД.

Штаммное время: Путин призвал готовиться к развитию событий с COVID
Президент обсудил с главами Крыма и Севастополя меры по предупреждению распространения коронавируса

Поезда, которые отправятся из Адлера в Калининград 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Прекращение движения составов, следующих по территории Литвы, было осуществлено после соответствующей ноты МИДа республики.

Транзитом через территорию Литвы в Калининградскую область с сегодняшнего дня будут продолжать следовать только два поезда — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в четверг было приостановлено международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией с 20 марта из-за распространения коронавируса. По аналогичной причине с этого же числа будет прекращено движение поездов между РФ и Азербайджаном.

18 марта РЖД отменило большинство поездов в Белоруссию из-за пандемии коронавируса.

В Литве по данным международного статистического агентства Worldometers на 19 марта зафиксировали 36 заразившихся SARS-CoV-2. Число зараженных в России на сегодняшний день возросло до 199. За последние сутки зарегистрировали 52 случая. В Москве болеют 98 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД вернет деньги за билеты организованным группам
В России появился альянс по борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020