В РЖД сообщили о приостановке движения поезда Адлер – Калининград

Курсирование поездов по направлению Адлер — Калининград временно приостановлено. Соответствующую информацию, в четверг, 19 марта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение РЖД.

Поезда, которые отправятся из Адлера в Калининград 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Прекращение движения составов, следующих по территории Литвы, было осуществлено после соответствующей ноты МИДа республики.

Транзитом через территорию Литвы в Калининградскую область с сегодняшнего дня будут продолжать следовать только два поезда — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в четверг было приостановлено международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией с 20 марта из-за распространения коронавируса. По аналогичной причине с этого же числа будет прекращено движение поездов между РФ и Азербайджаном.

18 марта РЖД отменило большинство поездов в Белоруссию из-за пандемии коронавируса.

В Литве по данным международного статистического агентства Worldometers на 19 марта зафиксировали 36 заразившихся SARS-CoV-2. Число зараженных в России на сегодняшний день возросло до 199. За последние сутки зарегистрировали 52 случая. В Москве болеют 98 человек.