Жители новостроек Петербурга и Самары жалуются на песок из-под крана

В одном из районов Санкт-Петербурга настоящая «песчаная катастрофа». Уже несколько месяцев во многих квартирах новостройки из крана течёт вода вместе с песком. Жители снимают проблему на видео и делятся в социальных сетях.

Похожая ситуация произошла в Самаре — жильцы дома также заметили песок в воде. У многих сломалась техника. Даже при приготовлении пищи возникают трудности — песок попадает в еду.

По мнению специалиста водоканала, могли быть нарушения при строительстве водопроводных систем. Все поломки должны быть зафиксированы — экспертиза позволит получить компенсации с виновной организацию.