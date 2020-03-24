Прямой эфир

Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.

Соответствующее решение принял совет директоров, оно вступает в силу со вторника. Данный пост Жаров будет занимать три года.

«Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. <…> Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи», — отметил председатель совета директоров «Газпром-медиа», предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

На этой должности Жаров сменил Дмитрия Чернышенко, который возглавлял холдинг с 2015 года. В январе 2020-го он перешел в правительство на пост вице-премьера.

Накануне Жарова по собственному желанию освободили от должности руководителя Роскомнадзора, которую он занимал с мая 2012 года.

Комментируя свой уход, Жаров заявил, что за время работы в ведомстве старался сделать его «современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан», и многое ему удалось. Следующий руководитель получит «огромное поле для деятельности», отметил он.

В самом регуляторе отметили, что под руководством Жарова объем полномочий ведомства расширился более чем в два раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Газпром нефть» рассказала о реализации катализаторного проекта в Омске
Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020