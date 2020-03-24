Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.

Соответствующее решение принял совет директоров, оно вступает в силу со вторника. Данный пост Жаров будет занимать три года.

«Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. <…> Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи», — отметил председатель совета директоров «Газпром-медиа», предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

На этой должности Жаров сменил Дмитрия Чернышенко, который возглавлял холдинг с 2015 года. В январе 2020-го он перешел в правительство на пост вице-премьера.

Накануне Жарова по собственному желанию освободили от должности руководителя Роскомнадзора, которую он занимал с мая 2012 года.

Комментируя свой уход, Жаров заявил, что за время работы в ведомстве старался сделать его «современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан», и многое ему удалось. Следующий руководитель получит «огромное поле для деятельности», отметил он.

В самом регуляторе отметили, что под руководством Жарова объем полномочий ведомства расширился более чем в два раза.