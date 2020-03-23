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Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. Соответствующий документ в понедельник, 23 марта, опубликован на сайте кабмина.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в тексте.

17 марта РБК со ссылкой на источники сообщала, что Жаров покинет Роскомнадзор и возглавит холдинг «Газпром-Медиа».
С 2015 года «Газпром-Медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января он был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина.

Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.

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