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Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития. Распоряжение опубликовано в понедельник, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ильичева Владимира Евгеньевича заместителем министра экономического развития РФ», — сказано в документе. 16 марта Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового кабмина под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева. Министром экономического развития стал экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

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