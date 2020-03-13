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«Газпром нефть» рассказала о реализации катализаторного проекта в Омске

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Фото: ПАО «Газпром Нефть»
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Совет директоров «Газпром нефти» ознакомился с ходом строительства первого в России современного завода по производству катализаторов для нефтепереработки. Проект будет полностью закончен в 2021 году.

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Как ранее рассказали «Известиям» в «Газпром нефти», сейчас российские нефтеперерабатывающие заводы используют в основном зарубежные катализаторы, необходимые для выпуска топлива «Евро-5». Последнее отечественное катализаторное производство появилось более полувека назад. Это привело к отставанию от Запада и в конечном итоге зависимости от импорта, в некоторых областях — стопроцентной.

Новое производство «Газпром нефти» позволит выпускать 21 тыс. т современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива «Евро-5» и глубокой переработки нефти. Это позволит преодолеть зависимость рынка катализаторов от зарубежных поставок. Подтверждая важность вопроса, Минэнерго присвоило производству статус национального.

Технологии производства разработаны «Газпром нефтью» совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и защищены международными патентами. Для производства катализаторов будет использоваться сырье российских поставщиков.

«Компания формирует новое направление бизнеса, привлекая российских ученых к разработке и развитию наукоемких технологий, отечественных поставщиков оборудования и сырья — к созданию импортозамещающей продукции», — заявил председатель совета директоров «Газпром нефти» Алексей Миллер.

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