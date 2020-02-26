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«Газпром нефть» верит в создание технологической долины в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Председатель правления «Газпром нефть» Александр Дюков прокомментировал вхождение компании в Альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом топ-менеджер рассказал в среду, 26 февраля, телеканалу «Россия 24».

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По его словам, существует стереотип, что нефтяные компании не могут и не должны использовать в своей работе цифровые технологии. «Безусловно, это не так. Одна из наших последних инициатив, вы знаете, создание научно-образовательного центра по развитию технологии искусственного интеллекта с питерскими вузами — ИТМО, ЛЭТИ, Политехом», — напомнил он. Целью центра станет создание в том числе цифровых решений для промышленности в целом, а не только для нефтяной отрасли, отметил Дюков.

Как он уточнил, компания находится в постоянном технологическом поиске. Говоря о том, что новые проекты будут разрабатываться в Санкт-Петербурге, Дюков подчеркнул, что очень важно создание экосистемы, в которой объединяются высшие учебные заведения, инжиниринговые и сервисные компании, а также технологические компании, в том числе стартапы, вместе с крупными заказчиками.

«Мы рассматриваем Петербург как город, где может быть создана такая технологическая долина. Тем более Петербург выразил желание сделать всё для этого необходимое», — заключил он.

В ноябре 2019 года председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Сергей Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий для энергетического сектора. Оно предусматривает совместную работу по привлечению в Санкт-Петербург инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций.

К 2030 году планируется локализовать в городе значительный объем заказов в рамках проектов НИОКР в сфере энергетики, на которые в России инвестируется около 100 млрд рублей.

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