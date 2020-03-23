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Жаров дал оценку своей работе в Роскомнадзоре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что восемь лет работы в ведомстве стали для него «огромным и важным отрезком жизни».

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«Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», — приводит его слова пресс-служба регулятора.

Жаров добавил, что многое получилось и выразил уверенность, что и «следующий руководитель Роскомнадзора имеет огромное поле для деятельности».

«В Роскомнадзоре отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения. Им я желаю успехов и новых побед», — подчеркнул он.

В пресс-службе регулятора также отметили, что за период, пока Жаров руководил РКН, объем полномочий ведомства вырос более чем в два раза.

«В рамках курса на снижение административного давления на бизнес Роскомнадзор осуществил по большинству направлений деятельности переход на риск-ориентированную модель, снизив число плановых проверок более чем в 10 раз, сохранив при этом качество государственного контроля. Основное внимание стало уделяться дистанционным формам контроля, профилактической и разъяснительной работе», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что под руководством Жарова Роскомнадзор последовательно повышал уровень автоматизации и упрощал для бизнеса прохождение регистрационных и проверочных процедур.

Помимо этого, Роскомнадзор выстроил системную работу по повышению эффективности и оперативности противодействия распространению противоправного контента, оптимизировав механизм выгрузки операторами связи реестров запрещенной информации.

Служба инициировала запуск механизмов саморегулирования в медиакоммуникационной отрасли, став модератором подписания в 2018 году «антипиратского» меморандума, заложившего основы отраслевого соглашения, предотвращающего нарушения авторских прав в интернете.

Ранее 23 марта стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора.

Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.

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