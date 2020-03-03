Би-би-си после жалоб Роскомнадзора пообещала соблюдать законы РФ

Британская телерадиокорпорация Би-би-си пока подробно не ознакомилась с претензиями Роскомнадзора, однако стремится соблюдать законы и требования стран, в которых работает.

«Нам еще только предстоит получить подробности заявлений, сделанных Роскомнадзором. Как всемирная вещательная компания, Би-би-си стремится в полной мере выполнять законодательство и предписания каждой страны, в которой работает», — сообщил «РИА Новостям» представитель компании во вторник, 3 марта.

Ранее в этот же день стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News из-за выявленных нарушений российского законодательства.

Отмечается, что в ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.