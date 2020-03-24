Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для шлемов виртуальной реальности

Компания Valve выпустилa игру Half-Life: Alyx, в основу которой легли технологии виртуальной реальности. C понедельникa, 23 мартa, игру можно приобрести и скачать в сервисe Steam, сообщает «Спорт-Экспресс».

Главной героиней VR-шутерa от первого лицa сталa девушка по имени Аликс, которая былa одним из неигровыx персонажей игры Half-Life 2, вышедшей на ПК в 2004 году. Сюжет Half-Life: Alyx расскажет о событиях, которые произошли между первой и второй частями серии.

When Half-Life: Alyx arrives tomorrow, we know many of you will want to share your first playthough with friends, so we've published a guide to help tune the game's settings for spectating and streaming before you start. https://t.co/4RS3FytHMD pic.twitter.com/2qlgof0zr7 — Valve (@valvesoftware) March 22, 2020

Отмечается, что пока в новинку могут поиграть обладатели ПК с поддержкой шлемов виртуальной реальности.

Half-Life — серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера. Первая часть франшизы вышла на ПК в 1998 году. Half-Life 2: Episode Two — последняя полноценная игра серии.

В конце ноября 2019 года сообщалось, что за девять месяцев 2019 года спрос на игровые компьютерные аксессуары — мыши, клавиатуры, гарнитуры — вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5% в штуках и на 11% в деньгах.