TIME назвал десять лучших видеоигр десятилетия

Журнал TIME составил список десяти лучших игр уходящего десятилетия. Три первые позиции занимаюn Grand Theft Auto V (2013), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) и Fortnite (2017).

В рейтинг, опубликованный 19 декабря, попала вышедшая в 2009 году игра League of Legends. Игра стала золотым стандартом для киберспорта, пишет издание. Турниры League of Legends заполняют стадионы по всему миру и привлекают больше зрителей, чем Суперкубок.

Игру 2011 года Dark Souls включили в топ-10 за сложность и подход к раскрытию сюжета. Журналисты отмечают, что многие пытались скопировать геймплей игры, но это так никому и не удалось, отмечает телеканал «360».

Журнал выделил ролевую игру Disco Elysium 2019 года. Она отличилась множеством вариантов прохождения и различными событиями.

В перечне также значатся такие игры, как Minecraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim и Pokémon Go.

16 декабря аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет, а также назвала наиболее успешные продукты с точки зрения экономики. Самой скачиваемой игрой десятилетия признали Subway Surfers. Второе место заняла игра Candy Crush Saga, третье — Temple Run 2. Далее расположились My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing, Minion Rush, Fruit Ninja и 8 Ball Pool.