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Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении президентских премий молодым деятелям культуры 2019 года и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества того же года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 23 марта.

За достижения в сфере культуры лауреатами президентской премии стали Олег Аккуратов, пианисту, — за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность; Ольга Смирнова, артистка балета — ведущий мастер сцены федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России», — за вклад в развитие российского хореографического искусства и Максим Шапошников, директор государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный центр народного творчества», — за реализацию культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».

Звание лауреатов литературной премии присвоят: Марии Веденяпиной, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека», — за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы; писателю Камилю Зиганшину, — за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы, а также Леониду Носыреву, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино, — за выдающийся вклад в развитие российского и мирового анимационного искусства.

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Ранее, 21 марта, Путин присвоил министру иностранных дел России Сергею Лаврову звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством. Лавров занимает министерский пост с 2004 года.

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