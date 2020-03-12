Путин присвоил награды Юрию Аксюте и Пелагее

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте, певице Пелагее, а также актеру и театральному педагогу Игорю Золотовицкому. Соответствующий указ опубликован в четверг, 12 марта, на официальном портале правовой информации.

Аксюте было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Золотовицкий также удостоился этого звания, сообщается на сайте aif.ru.

Звания «Заслуженный артист Российской Федерации» получили артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров, оперная певица Аида Гарифуллина и певица Пелагея Телегина, уточнил телеканал «360».

27 февраля сообщалось, что глава государства наградил орденом Александра Невского сенаторов Арсена Фадзаева и Сергея Цекова за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.