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Сенаторы Цеков и Фадзаев награждены орденом Александра Невского

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского сенаторов Арсена Фадзаева и Сергея Цекова за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в четверг, 27 февраля.

За такие же заслуги российский лидер удостоил государственных наград других политиков: Ивана Кулабухова — орденом Почета, Владимира Кравченко — орденом Дружбы, Виктора Павленко — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Еще восемь членов Совета Федерации награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, Путин удостоил госнаград ряд артистов за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени — певец Юрий Антонов, актрисы Малого театра Ирина Муравьева и Лилия Юдина.

Ранее, 4 января, российский лидер наградил главу Росимущества Вадима Яковенко орденом Дружбы.

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