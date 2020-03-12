Путин назвал Ходорковского жуликом

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский — жулик. Его компания замешана не просто в жульнических операциях, а в более тяжких преступлениях, заявил президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС.

«И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны», — напомнил российский лидер.

Как добавил Путин, убийства совершались в том числе сотрудниками их службы безопасности. «Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано», — сказал глава государства.

По словам президента, при этом были доказаны другие факты противоправной деятельности Ходорковского и за это он получил соответствующий срок.

ЮКОС — нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. В 2003 году ее руководителям были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате ряда уголовных дел к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. 1 августа 2007 года ЮКОС был признан банкротом.

Иностранные акционеры компании не согласились с таким положением дел и подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге на сумму в размере $114 млрд. Акционеры ЮКОСа объяснили это тем, что Россия, экспроприировав имущество, нарушила их права как иностранных инвесторов, что, по их мнению, является нарушением Договора к Энергетической хартии. В соответствии с хартией сторонам дается три месяца для решения спора мирным путем. В отсутствие согласия любая сторона может передать спор для разрешения в арбитражный третейский суд.

В июле 2014 года суд частично удовлетворил требования акционеров к России, однако снизил сумму до $50 млрд вместо затребованных $114 млрд.

В 2015 году Россия подала апелляцию на это постановление. В жалобе указывалось, что схема компании по уклонению от уплаты налогов противоречит налоговому законодательству практически всех стран мира. В 2016 году Окружной суд Гааги признал, что гаагский арбитраж, который вынес решение о выплате Россией $50 млрд бывшим акционерам нефтяного концерна, не имел необходимой для этого компетенции.

В свою очередь экс-акционеры ЮКОСа направили ходатайства в Апелляционный суд Гааги для отмены решения Окружного суда Гааги и восстановления решений о выплате $50 млрд, которые и были удовлетворены 18 февраля 2020 года.

14 марта 2019 года суд в Берлине обязал бывших акционеров ЮКОСа возместить России €188 тыс. судебных издержек по делу компании.

24 мая 2019 года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката ЮКОСа Павла Ивлева к 10 годам колонии. Ивлев, проживающий в Нью-Йорке, был заочно арестован в России с конца 2012 года. Согласно материалам дела, он способствовал хищению $14 млрд, часть из которых была легализована.

18 февраля 2020 Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В Министерстве юстиции РФ заявили, что Москва оспорит в Верховном суде Нидерландов решение Гаагского суда о выплате.