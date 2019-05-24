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Суд огласил приговорил бывшему юристу ЮКОСа Ивлеву

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Фото: Depositphotos
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Хамовнический суд Москвы заочно приговорил экс-адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлева к 10 годам колонии. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

Кроме того, юристу запретили работать в адвокатуре России в течение трех лет. Отмечается, что его признали виновным в присвоении $14 млрд и уклонении от уплаты налогов.

Ивлев, проживающий в Нью-Йорке, был заочно арестован в России с конца 2012 года. Согласно материалам дела, он способствовал хищению $14 млрд, часть из которых была легализована.

В июне 2018 года начался судебный процесс по уголовному делу Ивлева. В ходе разбирательства суд отказал его защите в возврате дела в прокуратуру из-за отсутствия оснований. Также суд отказал в допросе экс-юриста нефтяной компании через видеоконференцию из Соединенных Штатов.

ЮКОС — нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. В 2003 году руководителям компании были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате ряда уголовных дел к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. 1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом.

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