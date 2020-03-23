Первое вирусное сообщение с заведомо недостоверной информацией о распространении COVID-19 пришло в одном из моих мессенджеров еще в конце января. В любительском русскоязычном видео под зрелищный видеоряд доверчивому зрителю сообщалось о миллионе заболевших и 112 тыс. погибших от коронавируса в материковом Китае.

Причем никакой ссылки не то что на авторитетные, а вообще на какие бы то ни было источники информации в ролике не содержалось. По причудливой иронии название разместившего очевидную и уже, кстати, удаленную дезинформацию YouTube-канала звучит примерно как «Правда, только правда и ничего кроме правды» (реальное название, естественно, изменено на схожее по смыслу, чтобы не делать рекламу этой интернет-помойке).

Самое прискорбное, что явный фейк прислал мне не какой-то городской сумасшедший, а образованный человек, который по идее должен был с ходу распознать фальшивку и не распространять истерически-панические сведения. Более того, моя робкая апелляция к элементарной логике и здравому смыслу моментально наткнулась на почти непрошибаемый тезис о том, что китайские власти «всё врут». То есть среднестатистический обыватель в нашей (и, конечно же, не только в нашей) стране зачастую склонен поверить чуть ли не любым сомнительным источникам, но не официальной информации или мнению специалистов. Но дальше — больше.

Первые реальные случаи заражения коронавирусом в России породили целую волну фейковых сообщений, которые обеспокоенные, но не желающие включать критическое мышление граждане стали рассылать друг другу. Схема всё та же: в интернет-пространство вбрасывается заведомо ложная статистика (например, о 20 тыс. заболевших COVID-19 в одной только Москве) с целью убедить объект дезинформационного воздействия в коварстве властей, которые якобы скрывают масштаб эпидемии. Примечательно, что такие во всех смыслах вирусные рассылки, несмотря на кажущуюся аляповатость, сделаны довольно профессионально, с максимальным учетом обывательской психологии и даже дифференциацией, например, на мужскую и женскую целевые аудитории.

Не берусь судить, какие из широко распространенных дезинформационных сообщений могли быть вброшены из-за рубежа, а какие запущены провокаторами или «полезными идиотами» внутри страны, но потенциальную общественную опасность такого рода деструктивных вирусных потоков недооценивать не стоит.

Еще 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение COVID-19 глобальной пандемией, однако в России благодаря принятию ряда своевременных превентивных мер в настоящее время сохраняется один из самых низких уровней заболеваемости в мире. И даже в этой ситуации наши граждане, многие из которых могли стать невольными объектами дезинформации о грядущих драконовских карантинных мерах со стороны властей и возможном дефиците товаров первой необходимости, проявили, скажем так, заметную нервозность в торговых точках страны.

А теперь хотя бы на секунду представьте, что подобный искусственно подогреваемый ажиотаж, в определенных условиях переходящий в панические настроения, охватывает значительную часть населения, которая устремляется в учреждения здравоохранения независимо от реальной необходимости в диагностировании и получении медицинской помощи. Стоит ли объяснять, как массовый эмоциональный порыв поверивших вбросам граждан может сказаться на ситуации с распространением вируса и своевременным и полноценным лечением тех, кто в нем действительно нуждается.

Именно поэтому интернет-пользователям, которые по той или иной причине решили принять участие в публичном распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшем угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан», стоит хорошенько задуматься о последствиях. И не только об административной ответственности. Но и об элементарной гражданской ответственности перед самими собой и окружающими. Ведь мы все хотим минимизировать неизбежные отрицательные последствия пандемии. А значит, придется выработать устойчивую привычку не только к личной, но и к информационной гигиене. Равно как и крепкий иммунитет к липовым вирусным сообщениям.

И последнее. Как в плане распространения COVID-19, так и в смысле вирусного циркулирования всевозможных сплетен, слухов и небылиц не стоит считать, что мы уникальны на фоне остального мира. Просто вместо фейковых советов пить горячую воду для борьбы с коронавирусом от имени авторитетного врача Леонида Рошаля, в тех же Соединенных Штатах в интернете активно распространяется ровно такой же сомнительный «рецепт», только от имени медицинских специалистов из Стэнфордского университета.

Похоже, что эпидемия липовой информации о СOVID-19 приобретает такой же глобальный характер, как и сам вирус. И не стоит наивно полагать, что пандемия фейков будет и дальше непременно протекать без существенных осложнений.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора