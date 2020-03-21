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Овдовевшая после вечеринки с сухим льдом блогер пожаловалась на травлю

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Фото: Instagram
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Овдовевшая после вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко 20 марта на своей странице в Instagram пожаловалась на травлю во время съемок одной из передач на российском ТВ.

«Жонглирование фактами на грани фантастики. Давление. Травля под видом «экспертного мнения», — написала она.

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По словам Диденко, она согласилась принять участие в съемках под предлогом поддержки и помощи справиться с обрушившейся на нее волной ненависти. Однако в студии к ней отнеслись несправедливо.

Кроме того, на съемках она рассказала, что ее муж снова начал дышать, после того как Диденко оказала ему первую помощь: женщина сделала ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но он все равно умер в реанимации.

В конце февраля во время вечеринки по случаю дня рождения Диденко в московском банном комплексе гости мероприятия высыпали примерно 25 кг сухого льда в бассейн и прыгнули в воду. В результате три человека, включая супруга именинницы, погибли и пятеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как объяснял продавец сухого льда, при использовании вещества выделяется углекислый газ, при вдыхании которого человек теряет сознание.

На Диденко после инцидента обрушились с критикой ее подписчики в Instagram, из-за того, что всё происходящее блогер снимала на видео в социальную сеть. Впоследствии она опубликовала запись, на которой с двумя детьми изображает попытку суицида из-за травли.

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