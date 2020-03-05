Эксперт рассказал об отсутствии шансов на спасение гостей вечеринки в бане

Участники вечеринки с сухим льдом были обречены на гибель, как только начали вдыхать пары углекислого газа, сообщил «РИА Новости» 5 марта экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

«Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа это смерть», — заявил Гофштейн.

Спасатель подчеркнул, что при таких отравлениях жертву спасти практически невозможно. Существует методика вентиляции легких, но для этого требуется, чтобы помощь прибыла незамедлительно и в наличии имелось специальное оборудование.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках расследования опрошены гости вечеринки и работники заведения, ставшие очевидцами трагедии.

1 марта Диденко рассказала, как будет проходить прощание с ее мужем. Согласно последней воле мужчины, погребения не будет. Его тело будет кремировано, а прах девушка развеет над полем.