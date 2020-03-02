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Продавцы сухого льда предупреждали погибшего на вечеринке в Москве об опасности

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Фото: соцсети
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Поставщики сухого льда, который заказывал погибший супруг блогера Екатерины Диденко, предупреждали мужчину об опасности, которой он подвергает гостей вечеринки в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 2 марта.

Продавцы советовали Диденко рассчитать необходимое количество вещества, которое будет безопасным для использования в бассейне, а также акцентировали его внимание на том, что помещение должно быть хорошо проветриваемым, иначе может наступить кислородное голодание.

Однако мужчина, несмотря на сообщения об опасности использовать сухой лед в помещении без окон, проигнорировал предупреждения поставщиков. Он ответил, что возьмет с собой на вечеринку датчик для замеров уровня CO2.

Кроме того, продавцов насторожило количество химиката, которое решил закупить Диденко. По некоторым данным, мужчина заказал не 25 кг, а 60 кг сухого льда. Отмечается, что его количество рассчитали в той же компании.

Он отправил поставщикам фотографию бассейна, в котором собирался использовать лед. В ответ продавец позвонила Диденко и предупредила, что такое количество химиката угрожает участникам вечеринки ожогами. В ответ мужчина ответил, что опасность грозит только тем, кто прикоснется ко льду.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках расследования опрошены гости вечеринки и работники заведения, ставшие очевидцами трагедии.

1 марта Диденко рассказала, как будет проходить прощание с ее мужем. Согласно последней воле мужчины, погребения не будет. Его тело будет кремировано, а прах супруга девушка развеет над полем.

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