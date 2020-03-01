Блогер раскрыла последнюю волю погибшего после вечеринки в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой из-за ЧП с сухим льдом погибли три человека, рассказала, как будет проходить прощание с ее мужем. Этой информацией девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Согласно последней воле мужчины, погребения не будет. Его тело будет кремировано, а прах супруга девушка развеет над полем.

«Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах», — процитировала девушка последнюю волю покойного.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по некоторым данным, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках расследования опрошены гости вечеринки и работники заведения, ставшие очевидцами трагедии.